В Харькове тысячи горожан вышли на субботник (фото)

Большое внимание на этом субботнике уделили уборке территории вдоль основных магистралей.

В Харькове прошел общегородской субботник. На уборку сегодня, 21 апреля, во всех девяти районах Харькова вышли около 30 тысяч харьковчан.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Грожане, сотрудники горсовета, районных администраций, коммунальных предприятий, разных учреждений, депутаты приводили в порядок территории вдоль основных магистралей, возле памятников, парки, скверы, объекты коммунального хозяйства, медицинской и социальной сфер, придомовые и бесхозные территории. Убирали мусор и листву, красили детские и спортивные площадки, скамейки, белили бордюры.

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Также в этот день Харьков продолжили озеленять - в городе посадили деревья и цветы.

Большое внимание на этом субботнике уделили уборке территории вдоль основных магистралей. Например, в Московском районе привели в порядок пр. Льва Ландау, территорию возле Регионального центра услуг.

Отметим, что это первый весенний общегородской субботник, после которого пройдет еще несколько.