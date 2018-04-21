В Харькове тысячи горожан вышли на субботник (фото)

18:33, 21 апреля 2018
Мусор
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Тысячи харьковчан вышли на субботник / фото city.kharkov.ua

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Грожане, сотрудники горсовета, районных администраций, коммунальных предприятий, разных учреждений, депутаты приводили в порядок территории вдоль основных магистралей, возле памятников, парки, скверы, объекты коммунального хозяйства, медицинской и социальной сфер, придомовые и бесхозные территории. Убирали мусор и листву, красили детские и спортивные площадки, скамейки, белили бордюры.

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Также в этот день  Харьков продолжили озеленять - в городе посадили деревья и цветы.

Большое внимание на этом субботнике уделили уборке территории вдоль основных магистралей / фото city.kharkov.ua

Большое внимание на этом субботнике уделили уборке территории вдоль основных магистралей. Например, в Московском районе привели в порядок пр. Льва Ландау, территорию возле Регионального центра услуг.

Отметим, что это первый весенний общегородской субботник, после которого пройдет еще несколько. 

На уборку сегодня, 21 апреля, во всех девяти районах Харькова вышли около 30 тысяч харьковчан / фото city.kharkov.ua
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Теги: #Харьков#мусор#уборка