Детей привели в океанариум с мусором вместо рыб, чтобы знали об опасности пластика (видео)

Экологи бьют тревогу: супермаркеты в Великобритании оставляют 800 тысяч тонн пластикового мусора ежегодно.

Организация "Greenpeace" провела акцию "Океан будущего". Дети посетили океанариум, где вместо рыб, скатов и медуз плавало мусора. Экологи разместили даже таблички с информацией о разных видах мусора, так же как обычно представляют разные биологические виды. Видео акции опубликовано на YouTube.

Таким образом "Greenpeace" показали, каким будет океан в будущем, если не заботиться об утилизации и переработке отходов и уменьшении использования вредных материалов. "Супермаркеты в Великобритании оставляют 800 тысяч тонн пластикового мусора ежегодно", - привели экологи в своем видео ужасные данные, призвав подписать петицию.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании могут запретить продажу пластиковых трубочек.