Детей привели в океанариум с мусором вместо рыб, чтобы знали об опасности пластика (видео)

15:45, 19 апреля 2018
Мусор
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Если жить как сейчас, в океане будущего будет только мусор / Кадр из видео на YouTube-канале Greenpeace UK

Таким образом "Greenpeace" показали, каким будет океан в будущем, если не заботиться об утилизации и переработке отходов и уменьшении использования вредных материалов. "Супермаркеты в Великобритании оставляют 800 тысяч тонн пластикового мусора ежегодно", - привели экологи в своем видео ужасные данные, призвав подписать петицию.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании могут запретить продажу пластиковых трубочек.

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Теги: #экология#пластик в океанах#отходы из пластика