В Великобритании могут запретить продажу пластиковых трубочек

В стране ежегодно выбрасывается около 8,5 млрд пластиковых трубочек.

В Великобритании в следующем году могут запретить продажу пластиковых трубочек, ватных палочек и некоторых других одноразовых изделий из пластика, что станет новым этапом кампании по борьбе с загрязнением рек и мирового океана.

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С соответствующим заявлением планирует выступить премьер-министр Тереза Мэй во время встречи глав правительств стран Британского содружества, сообщает газета The Guardian.

По оценке министра окружающей среды Майкла Гоува, в королевстве ежегодно выбрасывается около 8,5 млрд пластиковых трубочек. Правительство планирует выделить 61 млн фунтов стерлингов ($86 млн) на развитие новых технологий, которые помогут решить проблему пластиковых отходов.

Осенью 2015 года в королевстве был веден налог в размере 5 пенсов на покупку полиэтиленовых пакетов в супермаркетах. Введение платы привело к сокращению их использования на 83% за первый год.

В январе еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер предложил ввести аналогичный налог на всей территории Евросоюза.