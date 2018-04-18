Спасение планеты от мусора: ученые открыли фермент, который разъедает пластик за считанные дни (видео)
Ученые открыли фермент, который разъедает пластик всего за несколько дней. В обычных условиях на распад пластика необходимо примерно 400 лет.
Об этом в Facebook сообщает украинская редакция Deutsche Welle. Отмечается, что результаты исследования ученых из Великобритании, США и Бразилии опубликованы в журнале PNAS.
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Открытие представляет собой мутировавший фермент из бактерий, обнаруженных в 2016 году японскими учеными. Необходимую мутацию вызвали путем обработки фермента рентгеновскими лучами, в 10 млрд раз ярче чем солнечное излучение.
Отмечается, что следующий шаг – применение открытия в промышленных масштабах
Ранее новозеландские исследователи показали катастрофический уровень загрязнения океанов пластиком. Так, В водах нашей планеты находится около 5,25 триллионов частиц мусора. Общая масса пластика в океанах составляет около 268 тысяч тонн.