Спасение планеты от мусора: ученые открыли фермент, который разъедает пластик за считанные дни (видео)

Революционное открытие уже планируют использовать в промышленных масштабах.

Ученые открыли фермент, который разъедает пластик всего за несколько дней. В обычных условиях на распад пластика необходимо примерно 400 лет.

Об этом в Facebook сообщает украинская редакция Deutsche Welle. Отмечается, что результаты исследования ученых из Великобритании, США и Бразилии опубликованы в журнале PNAS.

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Открытие представляет собой мутировавший фермент из бактерий, обнаруженных в 2016 году японскими учеными. Необходимую мутацию вызвали путем обработки фермента рентгеновскими лучами, в 10 млрд раз ярче чем солнечное излучение.

Отмечается, что следующий шаг – применение открытия в промышленных масштабах

Ранее новозеландские исследователи показали катастрофический уровень загрязнения океанов пластиком. Так, В водах нашей планеты находится около 5,25 триллионов частиц мусора. Общая масса пластика в океанах составляет около 268 тысяч тонн.