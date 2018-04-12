Под Харьковом строят мусороперерабатывающий завод

Новый полигон рассчитан на более чем 10 лет работы.

В настоящее время уже выполнена выемка грунта на площадке для складирования отходов, ведутся подготовительные работы для обустройства зданий и сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной госадминистрации (ОГА).

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«На заводе будут принимать, сортировать и перерабатывать отходы. На новом и старом полигонах - добывать газ. Также на площадке задействуют установку, позволяющую вырабатывать электроэнергию из газа (мощность генератора - 24 мегаватт)», - рассказал инженер Никита Галевко.

По его данным, завод будет перерабатывать 400 тыс. тонн отходов в год.

Заместитель главы ОГА Евгений Шахненко отметил, что проект финансируется за счет средств Всемирного банка. Вся необходимая документация для получения финансирования была передана в Кабмин Харьковской ОГА.

Заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк подчеркнул, что на этом предприятии будут применены самые передовые технологии, которые сегодня используют в странах ЕС и США.