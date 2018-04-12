В Киеве могут запретить полиэтиленовые пакеты

Магазинам будет рекомендовано предлагать покупателям альтернативу одноразовым полиэтиленовым пакетам.

Киеврада утвердила проект, которым ограничит использование полиэтиленовых пакетов в магазинах.

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В проекте отмечается, что в качестве альтернативы предложено использовать бумажные пакеты, сообщили в пресс-службе Киеврады. "Согласно проекту решения, Киеврада будет рекомендовать субъектам хозяйствования сферы торговли и услуг предлагать покупателям альтернативу одноразовым полиэтиленовым пакетам. Это могут быть биологические полимерные или бумажные пакеты, многоразовые сумки и тому подобное", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что во многих странах уже приняты или разрабатываются законодательные акты, которые запрещают использовать полимеры. Вместо них потребителям предлагают бумажные пакеты, которые полностью безопасны для человека. Во Франции на законодательном уровне полностью отказались от полиэтилена - магазинам дали трехмесячную отсрочку, чтобы закупить бумажные пакеты и полотняные сумки.

"В масштабах ЕС ежегодно в мусорном ведре выявляют 8 млрд пакетов. В среднем гражданин ЕС использует около 200 полиэтиленовых пакетов в год, как правило, только один раз. Многие из этих пакетов позже обнаруживаются в мировом океане с катастрофическими последствиями для морской фауны, так как полиэтилен практически не разлагается и не переваривается. Кроме того, они собираются течениями в огромные "мусорные пятна" площадью в несколько сотен тысяч квадратных километров", - рассказал автор проекта Константин Яловой.

Он предложил на государственном уровне запретить использование и продажу полиэтиленовых пакетов. Поэтому решение Киевсоврады, если его поддержат депутаты, будет иметь рекомендательный характер.