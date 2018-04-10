В 200 школах Украины установят компостеры для переработки пищевых отходов

Цель проекта дать ресурс школам для развития экологической грамотности учащихся, помочь школьникам получить практические навыки, а не теоретическую информацию относительно ответственного потребления.

В 200 украинских школах установят компостеры для переработки пищевых отходов. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки (МОН), сегодня МОН и Министерство экологии и природных ресурсов начинают сбор заявок от украинских школ для участия в экологическом образовательном проекте «Компола».

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В 200 учебных заведениях, которые отберут по результатам конкурса, установят компостеры для переработки пищевых отходов, в которых будут утилизировать остатки пищи и другие побочные продукты из школьных столовых. Сбор заявок продлится до 24 апреля 2018 года. Объявление победителей состоится в начале мая 2018 года.

Основная цель проекта - дать дополнительный толчок и ресурс украинским школам для развития экологической грамотности учащихся, помочь школьникам получить практические навыки, а не чисто теоретическую информацию об ответственном потреблении.

Школы будут отбирать только по двум критериям: мотивация, которая будет продемонстрирована в креативном задании, и соответствие техническим требованиям.

Все школы, которые примут участие в проекте, пройдут учебно-практический семинар и получат информационные материалы о компостировании.

Проект «Компола» был основан киевскими школьниками Никитой Шульгой и Софией-Кристиной Борисюк. После этого идею поддержали министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак и министр образования и науки Лилия Гриневич. Сейчас проект уже успешно реализован в 32 учебных заведениях в разных регионах Украины.

«Органические отходы до сих пор составляют значительный процент объема украинских свалок. В мире уже давно и эффективно работает система их превращения в органическое удобрение - компост. Это доступный и малозатратный механизм. Было бы правильно, если компостеры были бы установлены во всех школах и превращали отходы столовых в органические отходы», - отметил Семерак.