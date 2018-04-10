В столице ОАЭ дайверы достали из моря полторы тонны мусора (фото)

Дайверы из Абу-Даби и других эмиратов собрали около 1,5 тонны мусора со дна моря.

В столице ОАЭ Абу-Даби провели акцию, в рамках которой дайверы подняли с морского дна около 1,5 тонны мусора. Ныряльщики очистили дно от пластиковых бутылок, алюминиевых банок, пищевых контейнеров и строительного мусора.

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Цель акции – повысить осведомленность граждан об охране окружающей среды страны и важности сохранения морских вод в чистоте, передает thenational.ae.

В отделе наземного и морского биоразнообразия заявили, что с помощью такой акции удалось собрать со дна отходы, которые в противном случае имели бы пагубные последствия для морской жизни ОАЭ, нанесли бы ущерб хрупкому биоразнообразию, а также негативно сказались бы на рыбном промысле.

«Общество испытывает острую необходимость в очистке от мусора пляжей и мест для дайвинга. Нам необходимо заботиться об обитателях подводных сред, чтобы сохранить их для будущих поколений», – отметили в отделе.

Кампания по очистке представляет собой лишь одну из мер, принимаемых в ОАЭ для того, чтобы моря и ландшафты были безопасной средой обитания для различных биологических видов.

В отделе также подчеркнули, что токсичные материалы и пластмассы могут не только препятствовать нормальному росту и размножению, но также оказывать фатальное воздействие на морские виды и экосистемы.