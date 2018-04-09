С начала пикников в столичных парках и лесах появились кучи мусора (видео)
11:35, 09 апреля 2018Мусор
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Как сегодня продолжают праздновать жители столицы и началась ли уже большая уборка?
С начала пикников в столичных парках и лесах появились кучи мусора
С начала пикников в столичных парках и лесах появились кучи мусора.
Как сегодня продолжают праздновать жители столицы и началась ли уже большая уборка? Об этом смотрите в сюжете ТСН.
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Второй день, как украинцы массово открыли сезон шашлыков. Соцсети переполнены фотографиями с пикников и тем, что люди оставляют после них в парках и зонах отдыха.
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