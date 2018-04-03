На окраине Львова жители страдают от антисанитарии: посреди улицы обустроили площадку для мусора (видео)
На окраине Львова жители страдают от страшной вони и антисанитарии. Ведь именно сюда c недавнего времени вывозят мусор со всего города.
Об этом говорится в программе "Гроші". В окрестностях Львова обустроили площадку для сортировки мусора посреди улицы. Местные со страхом ожидают потепления - кроме запаха и чаек появятся еще и крысы.
После пожара на Грибовичской свалке решили устроить сортировочные площадки для мусора. Во Львове их 4, но только одна находится посреди улицы Богдановской. Соответствует ли эта площадка нормам - неизвестно.
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Директор ЖКХ пояснил, что земельный участок в аренде, а значит хозяин сам решает как его использовать. также отметил, что если экологи найдут нарушения, то площадку перенесут.
Исследование продлится несколько месяцев.
Ранее сообщалось, что в Днепре сложилась угрожающая ситуация с вывозом мусора.