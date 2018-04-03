Разрешение на сжигание бытовых отходов приведет к росту цен и экологической катастрофе – эксперт

Также в случае сжигания бытовых отходов не получают необходимое сырье предприятия, которые перерабатывают использованные материалы – стекло, бумагу, ПЭТ, упаковку.

Принятие законопроектов, стимулирующих сжигание бытовых отходов, приведет не только к резкому повышению тарифов на электроэнергию, а повлечет за собой настоящее экологическое бедствие. Об этом заявил председатель правления Украинской Упаковочно-Экологической Коалиции Владимир Слабый.

«В Украине есть огромная проблема с бытовыми отходами – свалки переполнены, неналажен полноценно раздельный сбор для дальнейшей переработки. Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть четыре законопроекта по обращению с отходами. Впрочем, все предложенные законопроекты недопустимы и имеют огромные риски – возможность коррупционных схем, угроза экологии, значительное повышение тарифов, рост цены на все товары в упаковке, и главное, нет комплексного подхода к решению проблемы», - говорит Слабый.

Он объяснил, что все эти законопроекты были зарегистрированы в 2016-2017 годах и получили крайне негативную оценку как общественности, так и бизнеса.

Законопроект относительно стимулирования использования бытовых отходов как альтернативного источника энергии неоднократно критиковали экологи. Согласно ему, бытовые отходы отнесли к категории «возобновляемых источников энергии» для того, чтобы производители энергии получали прибыль по «зеленому тарифу» (оплата за тройным коэффициентом, что ложится на плечи потребителей).

Также в случае сжигания бытовых отходов не получают необходимое сырье предприятия, которые перерабатывают использованные материалы – стекло, бумагу, ПЭТ, упаковку.

Эксперты отмечают, что Украина ежегодно теряет миллионы тонн материалов, содержащихся в отходах, которые потенциально могут быть переработаны или повторно использованы.

«Мы имеем достаточно мощностей для переработки, сжигать все бытовые отходы не надо. Проблема с сортировкой бытовых отходов, благодаря которой мы можем получить необходимые производственные ресурсы. Переработчики импортируют 30% макулатуры и 15% полимерных отходов. 17 предприятий по переработке ПЭТ-бутылок загружены сырьем всего на 50-70%», - приводит цифры Владимир Слабый.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября 2017 года Кабинет Министров Украины рассмотрел и одобрил Национальную стратегию управления отходами, которая внедряет в Украине европейские принципы обращения со всеми видами отходов: твердыми бытовыми, промышленными, строительными, опасными, отходами сельского хозяйства. В Украине накоплено около 36 млрд тонн отходов, и страна требует эффективного решения проблемы отходов.