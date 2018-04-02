В оккупированном Россией Коктебеле произошла экологическая катастрофа (фото)

В Коктебеле произошла экологическая катастрофа - в центр Коктебелевской бухты, куда через пару месяцев приедут десятки тысяч туристов, стекает вода с грязного болота.

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Об этом в блоге на Эхо Москвы написал Александр Горный. Он ометил, что в связи с такой ситуацией "пляжи надо закрывать и на все лето". Также в своем материале он разместил фотоснимки, подтверждающие происходящее.

Он отмечает, что все происходящее имеет конкретный диагноз и название ему – коррупция власти на местах. "Эта катастрофа в Коктебеле случилось не вчера, мне несколько дней назад прислали аналогичные фото и попросили разобраться. С такой экологией курортный сезон просто под угрозой. Местная коктебелевская администрация ноль без нуля... Феодосия и Коктебель, который административно подчиняется феодосийской администрации, самые несчастные населенные пункты на карте Крыма. Это зона сплошного беспредела, безвластия и упадка", - пишет Горный, задавая вопрос потенциальным туристам, хотят ли они здесь провести свой отпуск.

Также он отмечает, что в море с пляжа заходить опасно, поскольку везде торчит ржавое железо, а по городу сплошные заборы и грязь. "Летом здесь воняет канализацией и шаурмой", - пишет блогер.

Также он отмечает, что "люди возмущены, но крымские власти их не слышат и не хотят выстраивать диалог ни с населением, ни с общественниками".

Вместе с тем, автор отмечает, что есть редкие исключения - единственный приличный сейчас регион в аннексированном Крыму это Евпатория. "Если ехать в Крым, тем более с детьми, то только туда, про все остальное забудьте или запасайтесь мазями и таблетками от температуры, и поноса", - советует блогер, добавляя, что "все остальное это зона неопределенности, рисков и сплошных заборов".

"Я не знаю, какой будет сезон, даже если в мае откроют мост. Как можно в таком море купаться и в таком гадюшнике отдыхать? До начала сезона остался всего один месяц, крымские предприниматели начинают готовиться к приему туристов, но крымские, феодосийские и конкретно коктебелевские чиновники просто саботируют подготовку к летнему сезону", - пишет Горный.

Также автор разместил снимки центра Феодосии, прямо напротив галереи Айвазовского и выхода на центральную набережную. "В том году здесь были рвы, вонь и трубы, а сейчас осталась вонь и появились бездонные дыры-ловушки. Ногу поломать элементарно", - отмечает он.