На уборку парков Рима вывели заключенных

Накануне первая партия заключенных, отбывающих наказание за нетяжкие преступления, собирала мусор и расчищала дорожки и лужайки в парке на Оппийском холме, с которого открывается вид на Колизей

Власти Рима начали использовать труд заключенных на уборке парков и улиц города, что, как оказалось, сказывается положительно не только на облике итальянской столицы, но и на поведении самих правонарушителей.

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Накануне первая партия заключенных - 16 мужчин, отбывающих наказание за нетяжкие преступления,- собирала мусор и расчищала дорожки и лужайки в парке на Оппийском холме, с которого открывается вид на Колизей, передает kommersant.ru. В скором времени городские власти намерены увеличить число таких уборщиков до 100 человек и включить в эту группу женщин. Их рабочий день длится с 9 утра до 15:00, при пятидневной рабочей неделе.

Уже в ближайшие дни аналогичные проекты будут запущены в ряде других городов Италии, включая Палермо, Неаполь, Милан. Через шесть месяцев городские власти проанализируют эффективность использования труда заключенных на благо города и примут решение о целесообразности его продления.

Между тем, как оказалось, такая работа не только выручает город, где катастрофически не хватает садовников и уборщиков (из-за бюджетных сокращений их число было сокращено с 1500 до 120 человек), но и способствует исправлению правонарушителей. Как пояснил главный инспектор тюремной службы Винченцо Ло Кашио, «исследования показывают, что, если заключенные принимают участие в такой работе, 85% из них не возвращаются к преступной жизни после освобождения». При этом среди тех, у кого нет возможности работать так, «вероятность рецидива очень высока - около 70%», добавил он.