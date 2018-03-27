Хмельницкий облсовет утвердил программу обращения с бытовыми отходами на 2018-2022 годы

Основной финансовый ресурс в размере 98,4 млн грн запланировано выделить на приобретение контейнерного парка, обустройство соответствующих площадок и обновление парка мусоровозов.

Депутаты Хмельницкого областного совета приняли программу обращения с твердыми бытовыми отходами на 2018-2022 годы с объемом финансирования 248 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня за это решение проголосовало большинство избранников на очередной сессии.

Основной финансовый ресурс в размере 98,4 млн грн запланировано выделить на приобретение контейнерного парка, обустройство соответствующих площадок и обновление парка мусоровозов.

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Кроме этого, в рамках программы будет вводиться система сортировки отходов; разрабатываться схемы санитарной очистки территорий городов и районов, сельских населенных пунктов, ОТГ области; будут определяться места и строительство (техническое обустройство) региональных полигонов (мусороперерабатывающих заводов), соответствующие современным стандартам и нормам и пр.

В общей сложности под областную программу обращения с отходами планируется привлечь 114 млн грн из местных бюджетов, 103,7 млн грн из других источников (в том числе, средств коммунальных предприятий) и 30,2 млн грн средств госбюджета.

Справка УНИАН. Ежегодно в Хмельницкой области образуется около 322 тысяч тонн отходов. Соотношение объемов твердых бытовых отходов, образующихся в городской и сельской местности, составляет 81,5% и 18,5% соответственно.

В области действуют 784 свалки и полигона твердых бытовых отходов, которые не соответствуют современным нормам эксплуатации. Из всего количества свалок и полигонов 774 объекта являются несанкционированными и такими, которые не имеют оформленных в установленном законом порядке документов, удостоверяющих право пользования земельными участками.