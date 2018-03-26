В Днепре сложилась угрожающая ситуация с вывозом мусора – мэр

Соответствующая проблема в городе возникла из-за монополии частной компании, занимающейся вывозом мусора, которая требует существенно повысить тарифы за предоставление услуги.

В Днепре сложилась угрожающая ситуация с вывозом мусора, в отдельных микрорайонах его уже не вывозили неделю.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

«В городе сложилась совершенно неприемлемая ситуация с вывозом мусора. Люди жалуются буквально со всех микрорайонов и поселков, что мусор не вывозится уже неделю», - написал Филатов.

По его словам, причина в том, что существует монополия частной компании, которая «несколько месяцев шантажирует городской совет, требуя многократно повысить тариф на вывоз мусора».

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Мэр считает, что собственники компании, объявили тихую забастовку, используя методы итальянской мафии по примеру Неаполя или Сицилии, когда мусор намеренно не вывозился.

Городской голова Днепра пообещал справиться с проблемой вывоза мусора в городе силами коммунальных служб за 7-10 дней. Он также пообещал, что в Днепре не будет частных монополий в коммунальной сфере.

Кроме того, Филатов сообщил, что в 2018 году на покупку новых мусоровозов и контейнеров выделено 150 млн грн.

«Мусоровозы, контейнеры, снегоуборочные машины, рано или поздно, но все будут в городской собственности. Услуги будут оказываться по приемлемым ценам, и никто не будет диктовать нам свою волю», - заявил Филатов.