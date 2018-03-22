Из двух зол: дизайнеры отказываются от натурального меха, но при этом активно используют пластик - СМИ

Сегодня дизайнеры отказываются от натурального меха, но при этом активно используют один из самых опасных для планеты материалов — пластик. В чем же дело?

Стремление к экологичности и практичности набирает обороты. Заботясь об окружающей среде, многие марки уже используют принцип переработки материалов.

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Еще в 2002 году Dsquared 2 представил коллекцию Recycled. На показе модели шли по подиуму с мусорными пакетами в руках, а вся одежда была сделана из переработанного пластика. Хорошо освоив принцип ресайклинга, дизайнеры решили использовать прозрачный винил в качестве полноценной одежды, пишет в свежем выпуске журнал "Новое время".

В прошлом сезоне Раф Симонс в своей дебютной коллекции для Calvin Klein упаковал пальто и шубы в полиэтиленовые чехлы, не только придав вещам новое звучание, но и сделав их более утилитарными.

В этом сезоне дизайнеры предлагают носить прозрачные вещи как самостоятельно, так и упакованными в пластик. Хочется верить в то, что все вещи изготовлены из переработанных материалов и масс-маркет не подхватит этот тренд, так как полиэтилена в океане скоро станет больше рыбы, а вместо спасения планеты мы получим экологическую катастрофу.