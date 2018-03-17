Во Львовской области 80-тысячный город уже почти два месяца в мусорной блокаде

Из города Дрогобыч уже почти два месяца не вывозят мусор.

Община села Броница продолжает блокировать дорогу в Дрогобычскую городскую свалку. Как результат, из города уже почти два месяца не вывозят мусор.

Напомним, о мусорной блокаде Дрогобыча сообщалось в начале февраля. На то время протесты продолжались уже почти две недели, пишет Zaxid.net.

Как сообщил городской голова Дрогобыча Тарас Кучма, блокировка свалки продолжается до сих пор. На протяжении всего этого времени из города еще ни разу не вывезли мусор.

«Эта свалка уже 30 лет в ужасном состоянии, и все были довольны. Как только Дрогобычский городской совет начал наводить там порядок – мы сделали доступ пожарных машин, начали укреплять мусор, чтобы не было оползней, запланировали рекультивацию и установку камер наблюдения, – сразу въезд в свалку начали блокировать и наш город уже почти два месяца в мусорном коллапсе, – сказал Тарас Кучма. – Всеми этими протестами руководят определенные заинтересованные лица, которые хотят и дальше зарабатывать на том мусоре. Им просто не выгодно, что там будет порядок и точное взвешивание всего, что туда завозится, и видеонаблюдение. Вот они и подбили селян».

По словам Тараса Кучмы, Дрогобыч выполнял все договоренности с селом Броница и раньше не было никаких претензий к эксплуатации городом свалки, расположенной на территории этого села. Дорогу заблокировали без всяких предупреждений.

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Также он добавил, что блокировщики не выполняют решение суда. Речь идет о решение Дрогобычского горрайонного суда от 2 марта.

«Запретить ответчикам и любым другим лицам блокировать подъездную дорогу к Дрогобычской городской свалке и оказывать любые препятствия в проезде транспортных средств, а также вывозе мусора на территории Дрогобычской городской свалки в районе села Броница Дрогобычского района, а также чинить препятствия в эксплуатации данной свалки», – говорится в увалі суда.

Как сообщили в пятницу, 16 марта, на сайте Дрогобычского горсовета, судебные исполнители с помощью спецтехники попытались расчистить препятствия на пути к свалке, однако жители села заблокировали и эту технику, фактически препятствуя исполнению решения суда.

Журналистам удалось установить, что ответчиками по делу являются Ирина и Роман Куцопей, Владимир Олексяк и Роман Комар. Пока неизвестно, кто эти люди, вероятно это – именно те «заинтересованные лица», о которых сказал Тарас Кучма.

Один из ответчиков по делу, Владимир Олексяк, в феврале сообщал «Львовскому порталу», что причина блокировки – несоблюдение санитарных норм на свалке.

«Площадь свалки вдвое больше, чем отведено по акту. За последние десятилетия не проводилось никаких заборов проб. Уровень заболеваемости населения села Броница впечатляет! Никаких санитарных норм нет, за последние два года свалка привели до ужасного состояния», – процитировало тогда издание Владимира Олексяка.