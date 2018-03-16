В Днепре двое мужчин выбрасывали строительный мусор прямо в реку (фото)

Полицейские заставили мужчин убрать за собой тот строймусор, который они успели выбросить.

Водный патруль обнаружил мужчин, которые засоряли прибрежную зону Днепра. Об этом сообщает пресс-служб патрульной полиции Днепропетровской области.

Около 5 часов вечера водный патруль заметил автомобиль «Газель» в прибрежной зоне Днепра. В нем находилось двое мужчин, которые выгружали из автомобиля мешки. Таким образом, мужчины пытались избавиться строительного мусора.

Патрульные сообщили мужчинам, что они нарушают правила благоустройства и составили на обоих протоколы по ст.152 КУоАП ("нарушение норм и правил в сфере благоустройства"). Мужчин заставили убрать за собой то, что успели выбросить.