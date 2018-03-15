В Черкассах Днепр превратился в сплошное болото (видео)

В воде плавают остатки продуктов питания. Из-за неизвестных стоков в том районе даже исчезла рыба.

Из канализации в реку уже полтора года течет вонючая субстанция с кусками продуктов и жиром. Некогда любимая зона отдыха горожан превратилось в место экологической катастрофы. Активисты подняли тревогу и уверяют, что нашли виновников.

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Мутная вода со странным содержанием не замерзает даже зимой. Возле черкасского района Д и пляж и вода у берега покрыта масляной пленкой. А в воде плавают остатки продуктов питания. Из-за неизвестных стоков в том районе даже исчезла рыба, говорится в сюжете Джедаи.

Результаты проверки проб воды показали, что уровень аммония и хлоридов превышает допустимые нормы в десятки раз.

В водоканале предполагают, что в канализацию незаконно врезалось какое-то пищевое производство. Активисты в свою вергу подозревают, что в загрязнении виноват Черкасский консервный комбинат.

Экоинспекция уже взялась проверить куда это предприятие девает отходы.