В Черкассах Днепр превратился в сплошное болото (видео)

14:42, 15 марта 2018
Мусор
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Мутная вода со странным содержанием не замерзает даже зимой. Возле черкасского района Д и пляж и вода у берега покрыта масляной пленкой. А в воде плавают остатки продуктов питания. Из-за неизвестных стоков в том районе даже исчезла рыба, говорится в сюжете Джедаи.

Результаты проверки проб воды показали, что уровень аммония и хлоридов превышает допустимые нормы в десятки раз.

В водоканале предполагают, что в канализацию незаконно врезалось какое-то пищевое производство. Активисты в свою вергу подозревают, что в загрязнении виноват Черкасский консервный комбинат.

Экоинспекция уже взялась проверить куда это предприятие девает отходы.

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Теги: #Днепр#канализационные стоки