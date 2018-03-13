В Днепре вывозить мусор начнут все коммунальные предприятия

Также город закупит современные мусоровозы импортного производства.

В ближайшие дни все коммунальные предприятия Днепра подключатся к вывозу негабаритного мусора. Также в течение ближайших месяцев закупят современные мусоровозы и новые контейнеры для отходов.

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Об этом сообщил заместитель городского председателя Днепра Михаил Лысенко, передает 056.ua. «Подрядчик «Днепркоммунтранс» не справляется с обязанностями. Горсовет закупил уже три тыс. контейнеров объемом 1,1 куб.м с открывающейся крышкой. Через полтора месяца - купим еще три тыс. контейнеров. Ориентировочно до июня закупим 28 единиц спецтехники. Это - современные, новые мусоровозы импортного производства. Коммунальное предприятие горсовета будет участвовать в вывозе твердых бытовых отходов в городе», - рассказал он.

Также заммэра добавил, что с "Днепркоммунтранс", у которого старое оборудование и мало работников, неоднократно проводили переговоры о расторжении договора на вывоз мусора.

"На ремонт контейнеров и частичную замену подвижного состава в прошлом году город выделил «Днепрокоммунтрансу» 6 млн грн, но это не исправила ситуацию, - уточнил Лысенко. - Речь идет не о том, что им не хватает денег. Ведь мы у них спросили: «Сколько нужно денег, чтобы наладить работу?». В "Днепркоммунтрансе" ответили, что для того, чтобы все было идеально, нужно 6 млн грн. Скажите, какой смысл сейчас поднимать тариф на вывоз мусора для «Днепркоммунтранс», если мы дали им деньги, а они все равно не справились?"