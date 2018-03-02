Во Львове впервые показали подробный проект мусороперерабатывающего комплекса

В городе будут перерабатывать 65% всех отходов.

Мусороперерабатывающий комплекс построят во Львове на вул. Пластовой, будет работать по механико-биологической технологии переработки ТБО.

Во время круглого стола, который состоялся 2 марта во львовском пресс-клубе, руководитель ЛКП «Зеленый город» Вадим Ноздря и представитель французской компании Egis Кристофер Раунд подробно рассказали, что это означает на практике, пишет Zaxid.net.

«С точки зрения той массы отходов, с которой будет иметь дело этот перерабатывающий комплекс, существуют основные задачи его функционирования. Первое и основное – это существенно уменьшить объем остаточных отходов, которые должны попадать на дальнейшую утилизацию путем захоронения. Второй аспект: отобрать как можно больше вторичного сырья, которое может быть повторно использовано», – сказал Кристофер Раунд.

Будущий мусороперерабатывающий комплекс будет состоять из двух основных частей. Первая является механической, речь идет о специальных ситах, которые будут разделять отходы в мелкую фракцию (в основном органические отходы) и неорганические отходы. Мелкая фракция после этого будет попадать на компостирование, а неорганические отходы попадают на сортировочную линию, где будет ручная сортировка и отбор вторсырья. После отбора вторсырья и компостирования может оставаться остаток, который после дополнительной обработки будет отправляться на полигон.

Вторая часть комплекса будет состоять из биологической обработки отходов, которая будет расположена в отдельном здании. Речь идет о компостировании органической фракции отходов в специальных тоннелях.

Кристофер Раунд уточнил, что все мощности комплекса будут расположены в помещении под накрытием крышей. Процесс компостирования органических отходов и их «созревания» продлится от двух до пяти недель, в течение этого времени дробленые отходы будут находиться в специальном закрытом помещение.

Читайте такжеНа Львовщине уменьшилось количество стихийных свалок«После завершения процесса созревания компоста будет дополнительная сортировка этой массы, из которой должны быть выделены остатки металла и других элементов. Дополнительная досортировка выдаст нежелательные примеси, состоящие в основном из инертных частей. Все это будет происходить в здании, которое является закрытым и имеет свою систему очистки воздуха через систему биофильтров», – добавил Кристофер Раунд.

Мусороперерабатывающий комплекс предусматривает также строительство цеха, где будут производить РДФ–топливо, которое может быть использовано на цементных заводах. Отбор материалов для производства топлива может осуществляться на этапе ручной сортировки, когда забирают горючие материалы для изготовления высококачественного топлива. РДФ-топливо низкого качества также можно изготавливать из компоста.

Вадим Ноздря сказал, что сейчас мэрия ведет переговоры с двумя цементными заводами относительно возможного изготовления РДФ-топлива для этих предприятий. Он уточнил, что речь идет о заводах возле Здолбунова и Каменца-Подольского.

После ввода в эксплуатацию мусороперерабатывающий завод сможет перерабатывать 65% всех отходов, которые продуцируют во Львове. 35% отходов будут захоранивать на полигоне, однако во время «созревания» компоста заберут большую часть жидкости, которая бы могла превратиться в фильтрат. Стоимость переработки 1 тонны мусора на мусороперерабатывающем заводе составит приблизительно 1 тыс. грн.

Вадим Ноздря добавил, что отходы будут захоранивать на новом полигоне, на строительство которого планируется потратить около 15 млн евро. Однако пока еще не известно, где именно его обустроят.

Отметим, что строительство мусороперерабатывающего комплекса во Львове планируют начать в 2018 году. Продолжительность его строительства составит примерно два года.