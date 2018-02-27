Горнолыжный спуск на крыше: в Копенгагене построили сверхсовременный завод по переработке мусора (видео)
17:09, 27 февраля 2018
208 0
Завод будет обеспечивать теплом и электроэнергией 150 тысяч датских семей, а еще должен стать грандиозным спортивным площадкой.
В Копенгагене построили современное предприятие по сжиганию и переработке мусора
В Копенгагене построили современное предприятие по сжиганию и переработке мусора.
О этом сообщается в сюжете программы "Спецкор" телеканала 2+2. На крыше мусорного завода обустроят горнолыжный спуск.
Читайте такжеВ Днепре построят мусороперерабатывающий завод
Завод будет обеспечивать теплом и электроэнергией 150 тысяч датских семей, а еще должен стать грандиозной спортивной площадкой для лыжников и скалолазов.
Ранее сообщалось, что в Дании граждане массово добровольно сортируют мусор.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter