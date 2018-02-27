Горнолыжный спуск на крыше: в Копенгагене построили сверхсовременный завод по переработке мусора (видео)

17:09, 27 февраля 2018
Мусор
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О этом сообщается в сюжете программы "Спецкор" телеканала 2+2. На крыше мусорного завода обустроят горнолыжный спуск.

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Завод будет обеспечивать теплом и электроэнергией 150 тысяч датских семей, а еще должен стать грандиозной спортивной площадкой для лыжников и скалолазов.

Ранее сообщалось, что в Дании граждане массово добровольно сортируют мусор.

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Теги: #завод мусор копенгаген#завод по переработке мусора