Горнолыжный спуск на крыше: в Копенгагене построили сверхсовременный завод по переработке мусора (видео)

17:09, 27 февраля 2018 Мусор 208

Завод будет обеспечивать теплом и электроэнергией 150 тысяч датских семей, а еще должен стать грандиозным спортивным площадкой.

В Копенгагене построили современное предприятие по сжиганию и переработке мусора. О этом сообщается в сюжете программы "Спецкор" телеканала 2+2. На крыше мусорного завода обустроят горнолыжный спуск. Читайте такжеВ Днепре построят мусороперерабатывающий завод Завод будет обеспечивать теплом и электроэнергией 150 тысяч датских семей, а еще должен стать грандиозной спортивной площадкой для лыжников и скалолазов. Ранее сообщалось, что в Дании граждане массово добровольно сортируют мусор.

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