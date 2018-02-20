Чистота по-датски: как жители добровольно сортируют мусор и зарабатывают на этом деньги (видео)

Сами же датчане уверяют, что для них сортировка мусора не правило, а волонтерство, а делают они это, потому что заботятся об окружающей среде, а не потому, что их кто-то обязал.

В Дании граждане массово добровольно сортируют мусор. При этом делают они это без всякого принуждения, а из экологических соображений, хотя все же иногда и зарабатывают на этом деньги.

Как говорится в сюжете ТСН, общая площадь свалок в Украине, по оценкам экспертов, равняется площади Дании. А вот в этой скандинавской стране без дела лежит лишь 5% мусора. Остальное перерабатывают или сжигают. Помогают в этом простые датчане - свой мусор они тщательно сортируют и самостоятельно вывозят на специальные площадки.

Читайте такжеТариф для населения на вывоз мусора предлагают повысить в 2-2,6 разаЖурналисты на примере одной датской семьи показали, как именно работает эта система. Так, семья Хансенов имеет в своем доме специальную комнату, где они сортурують мусор: здесь отдельные мешки для картона; мусора, пригодного для сжигания; газеты на переработку; стекла; пластика; старой одежды; ведерко для батареек.

На кухне у семьи есть небольшое мусорное ведро, но оно только для остатков еды и вещей, которые нельзя сжигать. Эти отходы они выбрасывают в бак возле дома, за которым раз в неделю приезжает мусорщик. Остальной же мусор они вывозят самостоятельно на специальную сортировочную площадку.

На самой сортировочной станций для каждого вида мусора отдельный контейнер - вместе их больше десятка.

Следует отметить, что сортировка отходов в Дании добровольная и никаких штрафов за то, что кто-то этого не делает, нет. Однако большинство населения без принуждения и контроля сортирует свой мусор.

Читайте такжеЖурналисты высмеяли, как Кабмин выполняет закон по сортировке мусора в своем туалете (фото)Жители страны говорят, что для них это не правило, а волонтерство. А потому они сортируют мусор, так как заботятся об окружающей среде, а не потому, что им кто-то приказал. Приучают к этому и своих детей.

Функционирует система благодаря налогам и частным инвестициям, однако немного подзаработать могут и простые датчане. Например, если помещать бутылки в специальные контейнеры в супермаркетах - можно получить какие-то деньги, которые при желании можно перевести на благотворительность или забрать себе.

Как известно, с 1 января 2018 года Украина обязалась сортировать весь мусор по видам материалов, а также разделять его на пригодное для повторного использования, для захоронения и опасное. Об этом говорится в статье 32 Закона Украины "Об отходах", к которой был добавлен соответствующий пункт еще в 2012 году. Впрочем, похоже, к сожалению, в Украине до сих пор не созданы надлежащие условия для сортировки мусора, а потому украинцы в большинстве своем игнорируют эту норму.