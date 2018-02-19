Французская компания заинтересовалась производством энергии из украинских отходов

Представители компании заинтересовались разработанной Госэнергоэффективности концепцией использования мусора для генерации энергии в Украине, а также регионами для реализации проектов в этой сфере.

Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук обсудил с представителями французской компании "SUEZ" перспективы использования мусора для генерации энергии.

Об этом сообщила пресс-служба Госэнергоэффективности.

"В Украине существует значительный потенциал для установления подобных мощностей. Ежегодно на полигоны вывозится 10 млн тонн мусора, из которых можно производить 3,5 млн Гкал тепла и 1,2 млрд кВт * ч электроэнергии в год ", - сообщил Савчук.

Читайте такжеТариф для населения на вывоз мусора предлагают повысить в 2-2,6 разаУстановив биогазовые станции, электроэнергию, сгенерированную когенерационными установками, можно реализовывать в сеть по выгодному "зеленому" тарифу, привязанным к курсу евро. Например, сегодня он составляет 12,4 евроцента / кВт * ч. Тепло, в свою очередь, будет поставляться потребителям.

Представители компании заинтересовались разработанной Госэнергоэффективности концепцией использования мусора для генерации энергии в Украине, а также регионами для реализации проектов в этой сфере.

Стороны договорились вместе разработать финансовую модель установления в Украине мощностей по генерации энергии из твердых бытовых отходов и подготовить ряд потенциальных проектов.