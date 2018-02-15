Во Львове возле мусорника в снегу нашли метровую игуану (видео)

Ящерицу приютили в зооцентрі детского клуба, она до сих пор напугана, но уже в тепле и ухоженная.

Во Львове возле мусорника во дворе многоэтажки нашли одинокое экзотическое животное. Люди, которые первыми увидели ящерицу, не растерялись и быстро отвезли ее в зооцентр.

Мария Петришин признается, хоть и не знала сначала с какой стороны подойти к животному, оставить ее на снегу не решилась, говорится в сюжете ТСН.

"Опасность заключалась в том, если бы ее не заметить, ее можно было бы переехать колесами. Честно – я боялась. Но она настолько была скованная, лапки были скручены, она практически не подавала признаков жизни. Обложили бутылками с горячей водой, принесли коврики", - рассказала спасительница игуаны.

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Ящерицу приютили в зооцентре детского клуба, она до сих пор напугана, но уже в тепле и ухоженная. "Мы ее подселили к нашей ящерице. Они уже подружились. Имеем все условия для того, чтобы животное у нас жило. Она требует стабильной температуры, определенной влажности воздуха, рациона по питанию", - пояснила представитель клуба Ульяна Копцюх.

То, что игуана выжила, ветеринары считают чудом, потому что животное провело на холоде около часа, а этого достаточно, чтобы теплолюбивая ящерица замерзла до смерти. "Чудо, что она, находясь довольно длительное время на снегу, осталась жива. Поскольку это южно-американское животное, надо проводить наблюдения и исследования, не получила ли заболевание", - пояснил зоолог Игорь Антахович.

Сначала зоозащитники решили, что ящерицу просто выбросили на мороз, но впоследствии нашлась владелица игуаны. Оказалось, что та убежала, когда хозяйка убиралась в террариуме, а 4-летний "Дракон" ползал по квартире.

"Балкон был открыт, и собственно, здесь на снегу были отпечатки лапок. Я поняла, что он выскочил через балкон, искала в подвале несколько часов, по деревьям, по веткам, уже за кулечками, которые шелестели на деревьях, я чуть не побежала", - рассказала Антонина Штабалюк.

Женщина говорит, что благодарна людям, которые спасли ее игуану, но забирать домой ящерицу не захотела, потому что зоологи убедили ее, что под их присмотром "Дракону" жить лучше и он перестанет рваться на волю.