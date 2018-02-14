В Тернополе разыскивают неизвестного, пристрелившего из охотничьего ружья бездомную собаку

Горожане сообщили в полицию, что неизвестные лица издеваются над собакаю, однако спасти животное не успели.

В Тернополе разыскивают неизвестного, который из охотничьего ружья пристрелил бездомную собаку.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, на линию "102" поступило сообщение от местного жителя, который рассказал, что на ул. Спортивной возле гаражного кооператива неизвестные лица издеваются над собакой.

Читайте такжеНа Николаевщине спасли собаку, которая упала в 8-метровый колодец (видео)

О раненом животном, истекающем кровью, сообщила и жительница Тернополя.

Следователи, которые выезжали на место происшествия, установили, что оба факта связаны. Собака, которая лежала в районе улиц Объединения-Спортивной, вероятно, погибла от огнестрельного ранения охотничьим ружьем. Неподалеку валялась использованная гильза.

Сейчас следователи опрашивают жителей близлежащих районов и проверять списки всех, кто имеет зарегистрированное огнестрельное оружие установленного образца.

Труп собаки передадут на экспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти животного.

Открыто уголовное производство по ст. 299 ч. 1 УК (жестокое обращение с животными).

Как сообщал УНИАН, с 4 сентября 2017 года в Украине была введена уголовная ответственность за издевательство над животными.