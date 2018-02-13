Журналистов впервые пустили в детский сад для панд в Китае (видео)

Маленьким пандочкам разрешили разглядеть камеры, и мишки устроили со штативами веселую игру.

Китайским журналистам разрешили посетить детский сад для панд. Специальное заведение на юго-западе страны ухаживает за более чем четырьмя десятками малышей.

Маленьким пандочкам разрешили разглядеть камеры, и мишки устроили со штативами веселую игру, говорится в сюжете ТСН. Однако, как только смотрители предложили им еду, те сразу отвлеклись от игр.

Лишь трое самых любознательных малышей остались и "атаковали" штатив для камеры телевизионщиков.

Как сообщал УНИАН, летом прошлого года черно-белая медведица из китайского зоопарка стала самой старой мамой-пандой. Панда из китайского зоопарка родила двойню в 23 года. Год жизни панд приравнивают к трем-четырем годам человеческого, поэтому эту роженицу можно назвать бабушкой.