Журналистов впервые пустили в детский сад для панд в Китае (видео)
21:12, 13 февраля 2018
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Маленьким пандочкам разрешили разглядеть камеры, и мишки устроили со штативами веселую игру.
Китайским журналистам разрешили посетить детский сад для панд / кадр из видео ТСН
Китайским журналистам разрешили посетить детский сад для панд. Специальное заведение на юго-западе страны ухаживает за более чем четырьмя десятками малышей.
Маленьким пандочкам разрешили разглядеть камеры, и мишки устроили со штативами веселую игру, говорится в сюжете ТСН. Однако, как только смотрители предложили им еду, те сразу отвлеклись от игр.
Лишь трое самых любознательных малышей остались и "атаковали" штатив для камеры телевизионщиков.
Китайским журналистам разрешили посетить детский сад для панд
Как сообщал УНИАН, летом прошлого года черно-белая медведица из китайского зоопарка стала самой старой мамой-пандой. Панда из китайского зоопарка родила двойню в 23 года. Год жизни панд приравнивают к трем-четырем годам человеческого, поэтому эту роженицу можно назвать бабушкой.
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