Львенок среди попугаев, лошади и крабы: ГПСУ показала Топ-5 случаев контрабанды животных в прошлом году (видео)

Государственная пограничная служба опубликовала видео, в котором рассказала о пяти самых одиозных случаях контрабанды с участием животных в 2017 году.

Львенок, крабы, поросята, лошади, соколы – это далеко не полный перечень видов животных, которые нарушители пытались переместить через государственную границу контрабандным путем, или же осуществляли их незаконный вылов в течение 2017 года, однако были остановлены сотрудниками Государственной пограничной службы Украины.

Государственная пограничная служба опубликовала видео, в котором рассказала о пяти самых одиозных случаях контрабанды с участием животных в 2017 году.

Так, в прошлом году в одном из портов Одессы пограничники обнаружили маленького львенка, которого прятали среди более 2 тысяч попугаев.

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А на Херсонщине пограничники задержали браконьеров с уловом крабов почти на 9 миллионов гривень.

Также имел место случай, когда контрабандист убегая от пограничников на мотоцикле, потерял 12 поросят.

Кроме того, охранники границы на Волыни задержали 3 украинцев и грузовик с лошадьми, а в международном аэропорту «Борисполь» правоохранители предотвратили вывоз в Объединенные Арабские Эмираты 3 соколов.