На Житомирщине егеря показали, как зимой подкармливают оленей и кабанов (видео)

Хоть зима тяжелая, но не всем просто добывать корм из-под снега.

Егеря подкармливают оленей и кабанов зерном и сеном. Говорят, что хоть зима не тяжелая, но не всем просто добывать корм из-под снега.

Главная задача егерей - сохранить фауну леса. Ибо популяция диких животных в лесах сокращается.

Как сообщал УНИАН, за жизнью прикарпатских медведей можно наблюдать онлайн.