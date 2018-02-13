На Житомирщине егеря показали, как зимой подкармливают оленей и кабанов (видео)

13:32, 13 февраля 2018
Спасение видов
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Егеря показали, как ухаживают диких животных зимой / Кадр из видео ТСН

Главная задача егерей - сохранить фауну леса. Ибо популяция диких животных в лесах сокращается.

Как сообщал УНИАН, за жизнью прикарпатских медведей можно наблюдать онлайн.

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Теги: #олени#лесники