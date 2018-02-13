На Житомирщине егеря показали, как зимой подкармливают оленей и кабанов (видео)
13:32, 13 февраля 2018Спасение видов
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Хоть зима тяжелая, но не всем просто добывать корм из-под снега.
Егеря показали, как ухаживают за дикими животными зимой / Кадр из видео ТСН
Егеря подкармливают оленей и кабанов зерном и сеном. Говорят, что хоть зима не тяжелая, но не всем просто добывать корм из-под снега.
Главная задача егерей - сохранить фауну леса. Ибо популяция диких животных в лесах сокращается.
Как сообщал УНИАН, за жизнью прикарпатских медведей можно наблюдать онлайн.
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