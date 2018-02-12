Канадская фигуристка спасла выращиваемую на убой собаку в Пхенчхане

Спортсменка планирует вывезти таксу на родину и отдать ее в хорошие руки.

Канадская фигуристка Меган Дюамель, выступающая в паре с Эриком Рэдфордом, забрала одну из корейских собак, которых выращивали на убой.

По информации издания New York Post, спортсменка планирует вывезти таксу на родину и отдать ее в хорошие руки.

Читайте такжеАмериканский фермер вывел новый вид коров величиной с собаку

«Большую часть времени он просто хочет сидеть у всех на руках. Он даже не хочет играть, он просто подходит ко всем и хочет, чтобы его держали», — отметила Дюамель.

Представитель общества защиты корейских собак Эк Пак пообещал уладить все юридические вопросы.