Канадская фигуристка спасла выращиваемую на убой собаку в Пхенчхане

15:06, 12 февраля 2018
Спасение видов
464 0
Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд / REUTERS

По информации издания New York Post, спортсменка планирует вывезти таксу на родину и отдать ее в хорошие руки.

Читайте такжеАмериканский фермер вывел новый вид коров величиной с собаку

«Большую часть времени он просто хочет сидеть у всех на руках. Он даже не хочет играть, он просто подходит ко всем и хочет, чтобы его держали», — отметила Дюамель.

Представитель общества защиты корейских собак Эк Пак пообещал уладить все юридические вопросы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фигуристка спасла собаку