Канадская фигуристка спасла выращиваемую на убой собаку в Пхенчхане
15:06, 12 февраля 2018Спасение видов
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Спортсменка планирует вывезти таксу на родину и отдать ее в хорошие руки.
Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд / REUTERS
Канадская фигуристка Меган Дюамель, выступающая в паре с Эриком Рэдфордом, забрала одну из корейских собак, которых выращивали на убой.
По информации издания New York Post, спортсменка планирует вывезти таксу на родину и отдать ее в хорошие руки.
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«Большую часть времени он просто хочет сидеть у всех на руках. Он даже не хочет играть, он просто подходит ко всем и хочет, чтобы его держали», — отметила Дюамель.
Представитель общества защиты корейских собак Эк Пак пообещал уладить все юридические вопросы.
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