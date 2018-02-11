На юге Украины задержали браконьеров, которые нанесли ущерб государству на 350 тысяч

Преступников обнаружили пограничники.

Сотрудники Госпогранслужбы разоблачили и задержали ряд браконьеров в Запорожской и Одесской обласях, которые незаконно наловили рыбы на 350 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

В Геническом районе Запорожской области во время патрулирования побережья обнаружили четырех украинцев, которые незаконно вылавливали рыбу.

"Четверо наших соотечественников, используя резиновые лодки, 18 сеток и 35 подъемных ловушек, осуществили вылов бычка, камбалы, пиленгасу и судака, нанеся ущерб государству на сумму почти 50 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

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Еще двух браконьеров задержали в Одесской области.

"Правонарушители были задержаны на побережье озера Джантшейське. В ходе осмотра плавсредства граждан было выявлено 25 сеток, 600 рыбин судака, более сотни карасей. Общая сумма убытков государству составляет более 300 тысяч гривен.", - сообщают пограничники.