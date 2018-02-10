Слепой бисексуальный гусь-полиамор умер в возрасте 40 лет в Новой Зеландии

Томас отделился от других гусей и выбрал черного лебедя мужского пола по кличке Генри.

В Новой Зеландии в возрасте 40 лет умер слепой, бисексуальный, полиаморный гусь по кличке Томас.

Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на Independent.

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Много лет назад Томас отделился от других гусей и выбрал черного лебедя мужского пола по кличке Генри. Они были партнерами в течении 24 лет. В то время Томас еще не был слепым.

Когда Генри влюбился в самку лебедя по прозвищу Генриетта, Томас остался с парой и помогал им растить лебедят вплоть до смерти самки в 2009 году. Они жили втроем в течение 6 лет.

Томас в 2013 году по старости попал в Веллингтонский заказник и впоследствии ослеп.

Ранее УНИАН сообщал, что американец Роберт Мейлхаммер на охоте получил по голове тушей мертвого гуся, в результате чего оказался в больнице с травмой.