Исполнительница роли агента Скалли в "Секретных материалах" обнажилась ради защиты животных (фото)
14:11, 09 февраля 2018Спасение видов
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Кинозвезда опубликовала в Instagram свое обнаженное фото, сделанное для организации PETA, ведущей борьбу за права животных.
Голливудская звезда обнажилась ради защиты животных / Image courtesy of Fox Broadcasting Co.
Американская актриса Джиллиан Андерсон, которая известна зрителю по роли специального агента Даны Скалли в популярном телесериале "Секретные материалы" (The X-Files) разделась ради благих целей.
Кинозвезда опубликовала в Instagram свое обнаженное фото, сделанное для организации PETA, ведущей борьбу за права животных.
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Для съемок Джиллиан надела только ободок в виде кошачьих ушек, а интимные места прикрыла руками.
"Я лучше буду ходить голой, чем носить мех", - так подписан пикантный кадр.
Звезда "Секретных материалов" не единственная, кто таким способом привлекает общественное внимание к проблеме. Ранее для рекламы против меха обнажались Памела Андерсоно, Наоми Кэмпбелл, Ева Мендес, Пинк и другие знаменитости.
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