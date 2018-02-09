Исполнительница роли агента Скалли в "Секретных материалах" обнажилась ради защиты животных (фото)

Кинозвезда опубликовала в Instagram свое обнаженное фото, сделанное для организации PETA, ведущей борьбу за права животных.

Американская актриса Джиллиан Андерсон, которая известна зрителю по роли специального агента Даны Скалли в популярном телесериале "Секретные материалы" (The X-Files) разделась ради благих целей.

Кинозвезда опубликовала в Instagram свое обнаженное фото, сделанное для организации PETA, ведущей борьбу за права животных.

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Для съемок Джиллиан надела только ободок в виде кошачьих ушек, а интимные места прикрыла руками.

"Я лучше буду ходить голой, чем носить мех", - так подписан пикантный кадр.

Звезда "Секретных материалов" не единственная, кто таким способом привлекает общественное внимание к проблеме. Ранее для рекламы против меха обнажались Памела Андерсоно, Наоми Кэмпбелл, Ева Мендес, Пинк и другие знаменитости.