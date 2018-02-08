Город котов: Reuters показал жизнь пушистиков в разных уголках Стамбула (фоторепортаж)

Коты в Стамбуле буквально повсюду: на улицах, на крышах, в окнах домов, в магазинах или даже вестибюлях офисных зданий. И при этом местные жители их не гонят прочь, а наоборот - рады видеть.

Стамбул не зря называют городом котов - они считаются чуть ли не полноценными его жителями. Reuters в своем новом проекте показал жизнь кошек в разных уголках этого турецкого города.

Кошки здесь повсюду: на улицах, на крышах, в окнах домов, в магазинах и даже вестибюлях офисных зданий.

Также в городе просто на улицах обустроены многочисленные домики для кошек, а жители нередко их подкармливают.

Коты в городе настолько вездесущи, что, кажется, что уже никто не обращает внимания, если кошка проскочит в магазин или офисное помещение. Наоборот, владельцы магазинов и местные жители часто знают по имени своих соседей-кошек и готовы рассказать о них увлекательные истории, будто о близких друзьях.

Как сообщал УНИАН, на днях в городе Каменском на Днепропетровщине котов признали частью экосистемы города. В частности, мэрия утвердила их право на свободное передвижение и проживание в теплых подвалах. Впрочем, коммунальщики оказались против.