Город котов: Reuters показал жизнь пушистиков в разных уголках Стамбула (фоторепортаж)

15:38, 08 февраля 2018
Спасение видов
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Кошки здесь повсюду: на улицах, на крышах, в окнах домов, в магазинах и даже вестибюлях офисных зданий.

Коты часто заходят в магазины или офисные здания в поисках пищи и их здесь рады видеть / REUTERS/Goran Tomasevic

Также в городе просто на улицах обустроены многочисленные домики для кошек, а жители нередко их подкармливают.

Кошачьи домики в Стамбуле / фото REUTERS/Goran Tomasevic

Коты в городе настолько вездесущи, что, кажется, что уже никто не обращает внимания, если кошка проскочит в магазин или офисное помещение. Наоборот, владельцы магазинов и местные жители часто знают по имени своих соседей-кошек и готовы рассказать о них увлекательные истории, будто о близких друзьях.

Местные относятся к пушистикам как к лучшим друзьям / фото REUTERS/Goran Tomasevic

Как сообщал УНИАН, на днях в городе Каменском на Днепропетровщине котов признали частью экосистемы города. В частности, мэрия утвердила их право на свободное передвижение и проживание в теплых подвалах. Впрочем, коммунальщики оказались против.

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