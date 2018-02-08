На Житомирщине в одном из лесхозов разводят пятнистых оленей

Благородных и пятнистых оленей на Житомирщину в леса Барановского района завезли еще в 1985 году из Аскании Новой.

В одном из лесхозов Житомирской области разводят пятнистых оленей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, один из государственных лесхозов области тратит ежегодно почти 400 тыс. грн на содержание вольеров, где разводят пятнистого оленя.

Так, затраты на ведение охотничьего хозяйства в прошлом году на предприятии составили 1 млн 855 тыс. грн, тогда как прибыли от этого направления деятельности фактически нет.

"Однако мы на это не обращаем внимания, потому что гораздо важнее знать и видеть, что в наших лесах есть звери, которые здесь хорошо себя чувствуют. Кроме того, сам вольер был создан нашими старшими коллегами и наставниками более 30 лет назад с благородной целью: разводить пятнистого оленя и выпускать его в угодья. Поэтому для нас это - дело чести. За годы своего существования этот вольер стал визитной карточкой Барановщины, куда едут на экскурсии и взрослые и дети, а также гости нашего района. А олени из нашего вольера ныне расселились не только в полесских лесах, а и на территории всей Украины",- отмечают в лесхозе.

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Сегодня в вольере площадью 56 гектаров содержится 36 голов этих гордых животных. Ежегодный приплод составляет 10-12 голов.

"Молодняк довольно тяжело переносит нашу зиму, особенно снежную. Олень - довольно мирное и осторожное животное. В вольере смотрители ежедневно их подкармливают. Однако мы стараемся, чтобы животные не слишком привыкали к людям, чтобы потом, когда их выпустят в угодья, они не стали легкой добычей для браконьеров",- говорит охотовед.

Особенно хороши эти животные в летнюю пору, когда цвет их шерсти становится ярко-рыжим с желтоватыми пятнами.

Благородных и пятнистых оленей на Житомирщину в леса Барановского района завезли еще в 1985 году из Аскании Новой. Именно тогда на территории лесничества был выделен участок леса площадью 1,5 га для временного содержания 10-15 голов. Одновременно был отведен участок леса площадью 38 га для постройки вольера и содержания диких охотничьих животных в полувольных условиях.

"Молодняк, завезенный из Херсонских степей, на Житомирщине чувствовал себя не совсем комфортно из-за перемены климата, клеща, и тому подобное. Поэтому и было решено разводить пятнистого оленя, а существующее стадо благородных оленей выпустили из вольеров в свободные угодья, где они успешно акклиматизировались и прижились", - отмечают специалисты.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской области экологи работают над восстановлением популяции оленей.