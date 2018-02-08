В Британии зоозащитники обеспокоены исчезновением ежей и призывают людей заботиться о них (видео)

Из-за урбанизации в Великой Британии за последние 20 лет число ежей уменьшилась вдвое.

В британских городах зоозащитники просят жителей заботиться о ежах, говорится в сюжете ТСН.

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По данным тамошнего общества сохранения ежей, по всей стране за последние 20 лет количество этих животных сократилось вдвое. И все из-за урбанизации.

Защитники бьют тревогу и призывают британцев заботиться о маленьких жителях мегаполисов. В частности, советуют отказаться от искусственных газонов и в садах оставлять для ежей кошачий корм.

Как сообщал УНИАН, ранеееж с ожирением Шерман нашел убежище в израильском зоопарке. Кстати, потолстел он именно из-за страсти к кошачьему корму.