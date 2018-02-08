На австралийском пляже нашли загадочное чудовище без глаз (фото)

У обнаруженного существа был маленький плавник, но отсутствовали глаза.

Жительница австралийского города Квинсленд Шерри Симмонс обнаружила необычное морское животное на берегу во время прогулки с собакой.

Сначала женщина подумала, что ее находка - это часть окаменевшего дерева, но когда она пригляделась, то поняла, что это некое существо без глаз, передает Daily Star.

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"Когда я подошла ближе, то поняла, что это какое-то существо. Я ткнула его палкой, и оно оказалось мягким на ощупь. У него был маленький плавник, но отсутствовали глаза", - рассказала Симмонс.

Женщина решила, что это может быть дюгонь, однако ученые Квинсленда не согласились. Они предположили, что находка может оказаться печенью акулы, но не пока не доказали это из-за того, что туша на стадии разложения.

Как сообщал УНИАН, неизвестный ранее вид членистоногих обнаружили канадские ученые в водах острова Виктория, входящего в состав Канадского Арктического архипелага.