На австралийском пляже нашли загадочное чудовище без глаз (фото)
Жительница австралийского города Квинсленд Шерри Симмонс обнаружила необычное морское животное на берегу во время прогулки с собакой.
Сначала женщина подумала, что ее находка - это часть окаменевшего дерева, но когда она пригляделась, то поняла, что это некое существо без глаз, передает Daily Star.
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"Когда я подошла ближе, то поняла, что это какое-то существо. Я ткнула его палкой, и оно оказалось мягким на ощупь. У него был маленький плавник, но отсутствовали глаза", - рассказала Симмонс.
Женщина решила, что это может быть дюгонь, однако ученые Квинсленда не согласились. Они предположили, что находка может оказаться печенью акулы, но не пока не доказали это из-за того, что туша на стадии разложения.
Как сообщал УНИАН, неизвестный ранее вид членистоногих обнаружили канадские ученые в водах острова Виктория, входящего в состав Канадского Арктического архипелага.