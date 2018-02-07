Игривые лемуры и воинственные львы: как в зоопарке Лондона животных считали (фоторепортаж)
17:32, 07 февраля 2018
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Особенно процесс переписи заинтересовал лемуров и обезьянок.
Лондонский зоопарк приступил к традиционной переписи животных, обитающих на его территории.
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Считают абсолютно всех - хищников, копытных, приматов, птиц, рыб и даже насекомых.
При чем, похоже, животные по-разному реагировали на смотрителей, которые взялись за перепись. Так, если лемуры, обезьянки и ламы проявляли немалую заинтересованность, то львы вели себя довольно агрессивно.
Пингвины же будто выстроились в ряд, чтобы их было легче посчитать.
Как сообщал УНИАН, ранее в зоопарке Лондона на свет появился детеныш редкого парнокопытного из семейства жирафовых - окапи. Детеныша назвали в честь невесты британского принца Гарри - американской актрисы Меган Маркл.
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