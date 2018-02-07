Игривые лемуры и воинственные львы: как в зоопарке Лондона животных считали (фоторепортаж)

Особенно процесс переписи заинтересовал лемуров и обезьянок.

Лондонский зоопарк приступил к традиционной переписи животных, обитающих на его территории.

Читайте такжеЛьвов из Киевского зоопарка заставили размяться ради еды (фоторепортаж)

Считают абсолютно всех - хищников, копытных, приматов, птиц, рыб и даже насекомых.

При чем, похоже, животные по-разному реагировали на смотрителей, которые взялись за перепись. Так, если лемуры, обезьянки и ламы проявляли немалую заинтересованность, то львы вели себя довольно агрессивно.

Пингвины же будто выстроились в ряд, чтобы их было легче посчитать.

Как сообщал УНИАН, ранее в зоопарке Лондона на свет появился детеныш редкого парнокопытного из семейства жирафовых - окапи. Детеныша назвали в честь невесты британского принца Гарри - американской актрисы Меган Маркл.