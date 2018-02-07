Получает зарплату рыбой: киевский рыбоохранный патруль взял на службу кошку

Она умеет успокаивать и отвлекать от ежедневной трудовой рутины.

В Киевском рыбоохранном патруле решили расширить штат сотрудников и приняли на работу настоящую кошку.

Об этом сообщил начальник патруля Владимир Мухин в интервью телеканалу "112 Украина".

Отмечается, что животное зовут Ася Рамисовна.

"Ася Рамисовна - это наш общественный инспектор рыбоохраны, который наделен различными полезными способностями, например, прибором ночного видения. Можем привлекать ее к спецоперациям. Также шутят в социальных сетях, что это утилизатор конфискованной рыбы. Мы очень любим и уважаем эту кошку, она уже взрослая, ей четвертый год. Самое положительное ее качество - она умеет успокаивать, отвлекать от ежедневной трудовой рутины", - рассказал он.

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И добавил, что заработную плату новый сотрудник получает рыбой. И не пропускает ни одного выезда с инспекцией.

Как сообщалось ранее, МИД Украины также взяло на работу кота. Амбассадор, именно так зовут работника, уже имеет свой аккаунт в "Твиттер". Сотрудники министерства утверждают, что в его должностные обязанности входит защита от "русокрыс" и содействие выходу украинского молока на мировые рынки.