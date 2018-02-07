В Британии незрячий журналист завел лошадь-поводыря

По словам Патела, пройдет еще пара лет, прежде чем Дигби будет достаточно подготовлен для жизни с ним.

Британский журналист Мохаммед Салим Пател, потерявший зрение, завел себе лошадь-поводыря, так как испытывал страх перед собаками.

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Об этом сообщает Lancashire Telegraph. «Я потерял зрение и встречался с множеством людей, у которых есть собаки-поводыри. Однако у меня сильная фобия собак, с которой я не могу справиться, и было здорово, когда я услышал о том, что тренируют специальных лошадей», — сказал Пател.

Американскую мини-лошадь Дигби привезли в Блэкберн, где живет журналист, чтобы они могли познакомиться. По словам Патела, пройдет еще пара лет, прежде чем Дигби будет достаточно подготовлен для жизни с ним.