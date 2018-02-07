Змеиная драма: сетчатый питон задушил королевскую кобру, но умер от ее яда (фото)

На снимке кобра сжимает зубы на шее питона, который, в свою очередь, обвивает тело противника несколькими кольцами.

Крупный сетчатый питон задушил королевскую кобру, после чего погиб от ее яда.

Соответствующее фото результата смертельной схватки кобры и питона опубликовано на Imgur, передает издание Daily Mail.

Отмечается, что обе змеи были мертвы, когда их нашел фотограф. На снимке кобра сжимает зубы на шее питона, который, в свою очередь, обвивает тело противника несколькими кольцами.

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Согласно комментарию автора публикации, кобра рассчитывала съесть питона, но встретила отпор.

Место, где был сделано фото схватки питона и кобры, не известно. На Imgur снимок собрал более 7 тысяч баллов и около 334 тысяч просмотров.

Королевская кобра - самая крупная ядовитая змея. Отдельные экземпляры могут достигать длины 5,6 м, в среднем размеры взрослой кобры не превышают 3-4 метров. Питаются преимущественно другими змеями, в том числе ядовитыми. Яд королевской кобры обладает в основном нейротоксическим действием. Токсин яда блокирует мускульные сокращения, что вызывает паралич дыхательной мускулатуры, остановку дыхания и смерть.

Сетчатый питон - неядовитая змея из семейства питоновых, обитающая в Азии. Сетчатый питон является самой длинной змеей мировой фауны. Самые крупные особи номинативного подвида в дикой природе могут вырастать по меньшей мере до 7 метров в длину.