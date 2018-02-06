Ученые нашли древнюю паукообразную хвостатую химеру (фото)

В Мьянме обнаружены останки древнего и крайне необычного паукообразного, которое напоминает одновременно и обычного паука, и скорпиона.

На севере Мьянмы в куске янтаря ученые обнаружили удивительное древнее животное, напоминающее хвостатого паука.

Команда Бо Вана из Нанкинского института геологии и палеонтологии описывает его в статье в Nature Ecology & Evolution, передает Naked Science.

На великолепно сохранившемся образце можно видеть почти нормальную морфологию паука, с четырьмя парами ходильных ног, педипальпами характерной для самцов анатомии, с ротовыми придатками-хелицерами на головогруди и с прядильными органами на конце брюшка. Но по соседству с ними расположено нечто довольно неожиданное – длинный хвост, которого нет ни у одного современного паука.

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Однако хвост у сохранившихся в янтаре членистоногих исключительно велик: он достигает 3 мм при длине тела животного около 2,5 мм. "Любая такая флагеллоподобная структура, как правило, используется в качестве антенны, – говорит палеонтолог из Канзасского университета Пол Селден, один из соавторов работы. – Она служит для мониторинга окружающей обстановки".

Паукообразное получило название Chimerarachne, в честь мифической химеры. Ученые считают его одной из переходных форм между морскими паукообразными и современными сухопутными, способными плести паутину. К сожалению, сказать что-либо о его образе жизни и других особенностях пока трудно.

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