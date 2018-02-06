Неравнодушные жители Кропивницкого спасли 5-метровую ель от сруба (видео)

Неравнодушные горожане решили спасти пятиметровое дерево, которое росло на территории предприятия.

Пятиметровое дерево, которое местные коммунальщики вырастили на территории предприятия, собирались спилить и продать перед новогодними праздниками.

Объявление об этом защитники зеленых насаждений увидели в Интернете и решили спасти дерево, передает ТСН.

На предприятии говорят, что посадили дерево 12 лет назад и выращивали специально для новогодних праздников.

Одна из защитниц зеленых насаждений говорит, что созвонилась с директором предприятия, узнала сколько будет стоить забрать дерево. "Заплатила деньги за дерево, за работы по ее пересадке", - говорит женщина. Всего спасение дерева стоило 5 тыс. грн.

На подготовку к пересадке ели ушел месяц, ведь дерево взрослое.

Теперь ель будет украшать центр Кропивницкого на площади Героев Чернобыля.

Но только по весне станет понятно прижилась ли ель на новом месте.