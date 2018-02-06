Неравнодушные жители Кропивницкого спасли 5-метровую ель от сруба (видео)
13:11, 06 февраля 2018Спасение видов
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Неравнодушные горожане решили спасти пятиметровое дерево, которое росло на территории предприятия.
Неравнодушные жители Кропивницкого спасли 5-метровую ель от сруба / ТСН
Пятиметровое дерево, которое местные коммунальщики вырастили на территории предприятия, собирались спилить и продать перед новогодними праздниками.
Объявление об этом защитники зеленых насаждений увидели в Интернете и решили спасти дерево, передает ТСН.
На предприятии говорят, что посадили дерево 12 лет назад и выращивали специально для новогодних праздников.
Одна из защитниц зеленых насаждений говорит, что созвонилась с директором предприятия, узнала сколько будет стоить забрать дерево. "Заплатила деньги за дерево, за работы по ее пересадке", - говорит женщина. Всего спасение дерева стоило 5 тыс. грн.
На подготовку к пересадке ели ушел месяц, ведь дерево взрослое.
Теперь ель будет украшать центр Кропивницкого на площади Героев Чернобыля.
Но только по весне станет понятно прижилась ли ель на новом месте.
Неравнодушные жители Кропивницкого спасли 5-метровую ель от сруба
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