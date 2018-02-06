В Черниговской области полиция расследует очередное убийство браконьерами беременной самки лося

Самку лося браконьеры застрелили в ночь с 3 на 4 февраля с применением специальных приборов для охоты в темное время суток.

В Черниговской области полиция расследует факт незаконной охоты, в результате которой браконьерами была убита беременная самка лося.

Как сообщили УНИАН в Государственной экологической инспекции в Черниговской области, в конце прошлой недели по сообщению егерской службы ООО «Динамо» в их охотничьих угодьях выявлен факт браконьерской охоты на лося европейского на территории Городнянского района.

Работники Государственной экологической инспекции в Черниговской области во время рейдовой проверки установили, что самку лося браконьеры отстреляли в ночь с 3 на 4 февраля с применением специальных приборов для охоты в темное время суток. На месте совершения браконьерства выявлены внутренности дикого животного, два эмбриона; тушу животного вывезли с места преступления на внедорожнике.

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Следственно-оперативная группа Городнянского отделения Главного управления Нацполиции в Черниговской области провела осмотр места происшествия. Составлены соответствующие материалы, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 248 Уголовного кодекса Украины (незаконная охота).

Размер компенсации за ущерб, причиненный незаконной добычей животного, вид которого занесен в Красную книгу Украины, пока подсчитывается.

Экологи отмечают, что местные жители знают, кто занимается незаконной охотой. По их словам, это житель одного из сел смежного с Городнянским Репкинского района.

«В последние годы от его рук пал не один десяток лосей, оленей, косуль и кабанов, а также несколько тонн рыбы как в Днепре, так и в урочище «Замглай», которую он уничтожает электротоком. Егерская служба, природоохранные и правоохранительные органы не смогли обезвредить злоумышленника, каждый раз он уходил от ответственности, хотя и задерживался многократно. Скорее всего, произойдет так и в этот раз», - прокомментировали этот случай в экологической инспекции.

Как сообщал УНИАН, прошлой зимой в Черниговской области произошел резонансный случай расстрела браконьерами семьи лосей, в том числе и беременной самки. Суд над подозреваемым продолжается до сих пор. Он приговорен к штрафу в размере 60 тыс. грн, но сейчас дело рассматривается в Апелляционном суде Черниговской области.

Этот случай стал одним из факторов для включения лося европейского в Перечень видов животных, занесенных в Красную книгу Украины (животный мир), как уязвимого вида.