В Индии родился цыпленок-мутант с четырьмя лапами (видео)

Его владелец Джавед Али рассказал, что причиной отклонения стало генетическое нарушение - полимелия.

В Индии в деревне Роджхада родился цыпленок с четырьмя лапами. Его владелец Джавед Али рассказал, что причиной отклонения стало генетическое нарушение - полимелия.

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По словам мужчины, к нему ежедневно приходят десятки гостей, чтобы посмотреть на необычного питомца, передает Mirror.

Али добавил, что не собирается продавать птенца, несмотря на то, что ему предлагали пять тысяч рупий.