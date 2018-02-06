В Индии родился цыпленок-мутант с четырьмя лапами (видео)

09:45, 06 февраля 2018
Спасение видов
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По словам мужчины, к нему ежедневно приходят десятки гостей, чтобы посмотреть на необычного питомца, передает Mirror.

Али добавил, что не собирается продавать птенца, несмотря на то, что ему предлагали пять тысяч рупий.

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Теги: #цыпленок в Индии