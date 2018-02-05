Во Львове построят крематорий и кладбище для бездомных и домашних животных

В 2018 году обещают закупить оборудование для крематория и определиться с точным местом его расположения. Когда именно заработает крематорий, в ЛКП пока не готовы сказать.

В 2018 году ЛКП «Лев» начнет обустройство крематория и определит место для будущего кладбища для животных. Об этом информирует пресс-служба Львовского городского совета.

«В крематории можно будет заказать индивидуальное сжигание и хранение праха животного в урне. Урну вмуровуватимуть в стену – виварий», - рассказала Zaxid.net директор ЛКП «Лев» Оксана Кошак.

В 2018 году обещают закупить оборудование для крематория и определиться с точным местом его расположения. Когда именно заработает крематорий, в ЛКП пока не готовы сказать.

Читайте такжеВ Одессе появится скорая помощь для бездомных животных

«Мы согласовываем участок, возможно это будет территория на вул. Шевченко, 366а, где планировали построить комплексный приют для бездомных животных. Сейчас мы также согласовываем условия финансирования этого проекта, поэтому пока окончательного решения нет, то я бы не хотела озвучивать детали», - уточнила Оксана Кошак.

По словам Оксаны Кошак, подобный крематорий уже несколько лет работает в Харькове. Отметим, что во Львове пока нет официального кладбища для животных.