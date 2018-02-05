Во Львове построят крематорий и кладбище для бездомных и домашних животных

13:09, 05 февраля 2018
Спасение видов
136 0
Во Львове построят крематорий и кладбище для бездомных и домашних животных / фото Zhitomir.info

«В крематории можно будет заказать индивидуальное сжигание и хранение праха животного в урне. Урну вмуровуватимуть в стену – виварий», - рассказала Zaxid.net директор ЛКП «Лев» Оксана Кошак.

В 2018 году обещают закупить оборудование для крематория и определиться с точным местом его расположения. Когда именно заработает крематорий, в ЛКП пока не готовы сказать.

Читайте такжеВ Одессе появится скорая помощь для бездомных животных

«Мы согласовываем участок, возможно это будет территория на вул. Шевченко, 366а, где планировали построить комплексный приют для бездомных животных. Сейчас мы также согласовываем условия финансирования этого проекта, поэтому пока окончательного решения нет, то я бы не хотела озвучивать детали», - уточнила Оксана Кошак.

По словам Оксаны Кошак, подобный крематорий уже несколько лет работает в Харькове. Отметим, что во Львове пока нет официального кладбища для животных.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #бездомные животные#животные Львова#кладбище для животных