В Днепре зоозащитники провели акцию за цирки без животных (фото)

На предыдущем цирковом шоу, зоозащитники сняли несколько видеороликов, на которых зафиксировано жестокое обращение артистов с животными.

В Днепре зоозащитники и волонтеры, которые занимаются животными, пикетировали здание Днепропетровского государственного цирка, протестуя против жестокого обращения с животными и требуя запрета в Украине цирков с выступлениями животных.

Читайте такжеВо Львове акция за цирк без животных переросла в столкновения с полицией (фото, видео)Акция была приурочена началу нового сезона в цирке и презентации нового циркового шоу «Цирк на воде», передает радио Свобода. Участники акции держали в руках плакаты с надписями «Цирк – концлагерь для животных», «Животное – личность, а не игрушка», а также фотографии с изображением диких животных в вольерах. Волонтеры скандировали: «Родители, перестаньте навязывать детям цирк с животными!». В мероприятии приняло участие более трех десятков человек.

Как рассказал соорганизатор мероприятия Локи Джей фон Дорн, на предыдущем цирковом шоу, зоозащитники сняли несколько видеороликов, на которых, как они отмечают, зафиксирована жестокость артистов по отношению к животным: тигры и львы выглядят истощенными и больными, а один из хорьков, которые принимали участие в спектакле, неподвижно лежит на арене.

«Мы были на спектакле, где была измученная львица, наверное, больная. Она даже упала с тумбы. Там также был тигр, которого били палками, чтобы он стал на задние лапы. «Цирк на воде»? Как морские животные могут содержаться в условиях цирка? Для морского животного предусмотрено содержание в бассейне глубиной хотя бы 2 метра, этого нет в нашем цирке. Люди идут, покупают билеты, и всем абсолютно все равно, как там содержатся животные», – сказал Локи Джей фон Дорн.

Из администрации цирка к пикетчикам никто не вышел. По телефону радио Свобода сообщили, что в дирекции цирка выходной и она не собирается комментировать акцию.

««Не ходите, дети, в цирк!». Без комментариев. Мы государственное предприятие, бюджетное, мы зарабатываем средства. А это все, что происходит, мы комментировать не будем, ибо все потом перекручивается не в пользу цирка. Идет «отжим» зрителя у государственного предприятия, это неправильно», – сказали в администрации.

В администрации также ответили отказом на просьбу журналистов попасть за кулисы цирка и вместе с сотрудниками посмотреть, как содержатся животные.

Пикет не повлиял на количество посетителей, которые отмечали, что покупают билеты в цирк в основном по просьбе своих детей и надеются, что большая часть средств от продаж идет именно на создание нормальных условий содержания животных.