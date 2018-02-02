Reuters показал вторую жизнь экзотических животных, спасенных из рук контрабандистов в Перу (фоторепортаж)

15:39, 02 февраля 2018
Спасение видов
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В частности, фотосервис Reuters показал черепах, пингвинов Гумбольдта и шафрановых вьюрков. Последних местные власти не так давно спасли из рук нелегальных торговцев в количестве пяти сотен птиц. Их должны были отправить на экспорт, при этом далеко не все животные переживают дорогу.

Как сообщал УНИАН, ранее Reuters показал жизнь редких видов диких животных в кенийском заповеднике. Многие из них оказались на грани вымирания в том числе из-за деятельности человека.

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Теги: #фото животных#спасение животных#незаконная торговля животными#экзотические животные