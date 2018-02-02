Reuters показал вторую жизнь экзотических животных, спасенных из рук контрабандистов в Перу (фоторепортаж)
15:39, 02 февраля 2018
97 0
Спасенные черепахи, пингвины Гумбольдта и шафрановые вьюрки получили новый дом в приюте Лимы.
Приют Национальной службы лесов и дикой природы в Лиме (Перу) стал новым домом для многих диких животных, спасенных из рук контрабандистов и незаконного владения.
Читайте такжеВ Одесском зоопарке поселилась львица Сандра, которую полумертвой отобрали у контрабандистов (видео)
В частности, фотосервис Reuters показал черепах, пингвинов Гумбольдта и шафрановых вьюрков. Последних местные власти не так давно спасли из рук нелегальных торговцев в количестве пяти сотен птиц. Их должны были отправить на экспорт, при этом далеко не все животные переживают дорогу.
Как сообщал УНИАН, ранее Reuters показал жизнь редких видов диких животных в кенийском заповеднике. Многие из них оказались на грани вымирания в том числе из-за деятельности человека.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter