Reuters показал вторую жизнь экзотических животных, спасенных из рук контрабандистов в Перу (фоторепортаж)

Спасенные черепахи, пингвины Гумбольдта и шафрановые вьюрки получили новый дом в приюте Лимы.

Приют Национальной службы лесов и дикой природы в Лиме (Перу) стал новым домом для многих диких животных, спасенных из рук контрабандистов и незаконного владения.

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В частности, фотосервис Reuters показал черепах, пингвинов Гумбольдта и шафрановых вьюрков. Последних местные власти не так давно спасли из рук нелегальных торговцев в количестве пяти сотен птиц. Их должны были отправить на экспорт, при этом далеко не все животные переживают дорогу.

Как сообщал УНИАН, ранее Reuters показал жизнь редких видов диких животных в кенийском заповеднике. Многие из них оказались на грани вымирания в том числе из-за деятельности человека.