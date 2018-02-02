Умерла самая одинокая в мире птица (видео)

14:47, 02 февраля 2018
Спасение видов
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Найджел прилетел на остров в 2013 году / Скриншот

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О его смерти сообщил Telegram-канал "Лентач". Найджел прилетел на остров Мана в 2013 году и поселился среди 80 бетонных олуш, которые были установлены там для привлечения птиц и создания искусственной популяции.

Он очень подружился со своими бетонными собратьями: ухаживал и разговаривал с ними. На днях его нашли мертвым среди своих бетонных друзей. 

Как сообщал УНИАН, в австралийском Мельбурне обнаружили крайне редкого белого воробья, вероятность появления которого составляет "один на миллион".

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