Умерла самая одинокая в мире птица (видео)

Найджел умер так же, как и жил - в окружении бетонных птиц.

В Новой Зеландии умер олуша Найджел, он был очень одинок, ведь пять лет жил на пустом острове в окружении собственных бетонных копий.

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О его смерти сообщил Telegram-канал "Лентач". Найджел прилетел на остров Мана в 2013 году и поселился среди 80 бетонных олуш, которые были установлены там для привлечения птиц и создания искусственной популяции.

Он очень подружился со своими бетонными собратьями: ухаживал и разговаривал с ними. На днях его нашли мертвым среди своих бетонных друзей.

Как сообщал УНИАН, в австралийском Мельбурне обнаружили крайне редкого белого воробья, вероятность появления которого составляет "один на миллион".