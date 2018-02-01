Украинцы выбрали "пушистый" символ Карпат

Всеукраинский проект "Вместе за природу" объявил победителя голосования.

Рысь стала символом Карпат, победив на всеукраинском голосовании. Животное набрало больше 30% голосов, и теперь станет не только героиней образовательных материалов для школ, комиксов и мультфильмов о сохранении природы в Украине, но и получит собственную скульптуру в Моршинском парке.

Читайте такжеПолиция открыла уголовное производство за фотографии лесничего с мертвой рысью (видео)Национальное голосование за животное-символ Карпат состоялось в рамках всеукраинского эко-проекта "Разом за природу", - передает пресс-служба проекта.

В список кандидатов вошли десять животных, большинство из которых внесены в Красную книгу Украины. В частности, это бурый медведь, саламандра пятнистая, зубр, кот лесной и рысь евразийская, а также тритон карпатский, животное-эндемик (то есть такой вид, который живет только в Карпатах).

За звание символа Карпат также боролись волк, белка карпатская, еж белобрюхий, барсук обыкновенный. Всего за животных отдали больше 5 тыс. голосов.

"Благодаря голосованию тысячи украинцев узнали о редких и исчезающих видах животных, которые нуждаются в защите", – отметила представитель организаторов проекта Марина Соловьева.

"Их жизнь оказалась под угрозой, в том числе из-за сокращения площади лесов. Проект "Разом за природу" возвращает животным дом – мы восстанавливаем карпатские леса и только в прошлом году высадили более 24 000 деревьев", - рассказала она.

По словам Соловьевой, рысь называют неуловимым охотником. Сегодня в Украине живут около 350 представителей этого вида.

"Рысь евразийская совсем "не публичное" животное и благодаря непревзойденному зрению и слуху, а также ночному способу жизни, умело избегает контакта с людьми", – подчеркнула координатор проекта, представитель Всемирного фонда природы в Украине (WWF) Ирина Миронова.

По данным ученых, в Карпатах осталось около 220-250 особей, а в Полесье – до 80-100.

"Надеемся, благодаря проекту мы сможем объяснить украинцам ценность этого прекрасного животного", - отметила Миронова.

"Вместе за природу" - всеукраинский проект, инициированный при поддержке Всемирного фонда природы (WWF). Его деятельность направлена на сохранение, обновление и приумножение Карпатских лесов и природы Украины.